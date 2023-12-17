Команда "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала по хоккею

Подопечные Романа Ротенберга в заключительном матче турнира обыграли сборную Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" со счетом 5:2 обыграла сборную Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею и стала победителем турнира. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Илья Сафонов (14-я минута), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). У казахстанцев отличились Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21).

Команда "Россия 25" выиграла все три матча на турнире и набрала 6 очков. Ранее подопечные Романа Ротенберга переиграли сборную Белоруссии (5:3) и команду "Звезды и ВХЛ" (5:2). Второе место заняла сборная Белоруссии (3 очка), далее расположились команды Казахстана (2) и "Звезды и ВХЛ" (2).

Лучшим вратарем турнира признали Никиту Серебрякова, который провел все три матча. Лучшим защитником стал Александр Никишин, лучшим нападающим - Илья Сафонов. Все три игрока представляют команду "Россия 25". Самым ценным игроком турнира стал нападающий команды "Россия 25" Валентин Зыков.

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.

28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине председатели хоккейных ассоциаций Швеции, Чехии и Финляндии приняли совместное решение о недопуске сборной России до оставшихся этапов Евротура сезона-2021/2022. В марте 2022 года стало известно, что россиян на этапах Евротура на два года заменят швейцарцы. Кубок Первого канала был исключен из календаря этого соревнования, его заменил швейцарский этап.