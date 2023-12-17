Мишин назвал Авербуха Колумбом фигурного катания

Авербуху 18 декабря исполнится 50 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал Илью Авербуха Христофором Колумбом фигурного катания. Об этом Мишин рассказал на шоу в честь 50-летия Авербуха.

Авербуху 18 декабря исполнится 50 лет.

"Хочу напомнить - более 30 программ чемпионов мира и Олимпийских игр были созданы нашим уважаемым именинником. Буду краток - перед нами выступали значительные лица фигурного катания, которые я очень уважаю. Все говорят - хореограф, постановщик, и это правда. Я хотел бы присвоить ему титул, существовали Гагарин, Колумб, хочу смело сказать, по той роли, какую он сегодня занимает в фигурном катании, как он вошел в нашу жизнь, давайте присвоим Илье титул Колумба театра на льду", - сказал Мишин.

Авербух является серебряным призером Олимпиады 2002 года в танцах на льду. Спортсмен выиграл золотую, серебряную и бронзовую медаль чемпионатов мира. Также он становился чемпионом Европы и трижды бронзовым призером турнира. По окончании спортивной карьеры стал хореографом, продюсером собственного ледового шоу.