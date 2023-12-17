В МОК назвали допуск россиян на Олимпиаду в Париже справедливым балансом

Международный олимпийский комитет 8 декабря допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе

ТАСС, 17 декабря. Допуск российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже является справедливым балансом. Такое мнение высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший, комментарий которого приводит портал Inside The Games.

"Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс в ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Теперь остается посмотреть, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится ", - сказал Самаранч-младший.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.