Овечкин довел антирекордную серию без голов в НХЛ до 13 матчей

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в серии буллитов

ТАСС, 18 декабря. "Вашингтон" обыграл "Каролину" по буллитам со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбу забросил Мартин Фехервары (32-я минута), победный буллит реализовал Евгений Кузнецов. У хозяев отличился Себастьян Ахо (28). Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 20 бросков из 21.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил свой антирекорд по безголевой серии в регулярном чемпионате НХЛ - капитан столичного клуба не может забить на протяжении 13 матчей. В последний раз форварду удалось поразить ворота 19 ноября в домашней игре против "Коламбуса" (4:3). Россиянин в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ занимает второе место с 827 голами, уступая по этому показателю только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

"Каролина" занимает четвертое место (35 очков в 31 матче) в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Вашингтон" - пятое (34 очка в 28 играх). В следующей встрече "Каролина" 20 декабря примет "Вегас", "Вашингтон" днем позднее сыграет дома против "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Анахайм" на выезде победил "Нью-Джерси" (5:1), в составе победителей двумя результативными передачами отметился защитник Павел Минтюков. "Колорадо" дома одолел "Сан-Хосе" (6:2), форвард хозяев Валерий Ничушкин записал на свой счет заброшенную шайбу. "Вегас" в родных стенах обыграл "Оттаву" (6:3), нападающий победившей команды Иван Барбашев забил гол и сделал передачу.