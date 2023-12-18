"Играющий на струнах души". Илье Авербуху - 50 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отмечает пятидесятилетие.

Авербух родился 18 декабря 1973 г. в Москве в семье инженера-математика Изяслава Наумовича Авербуха и микробиолога Юлии Марковны Бурдо. Фигурным катанием он начал заниматься благодаря матери.

"Мама приняла решение, что я буду заниматься фигурным катанием, - рассказывал журналистам Авербух. - "Приговорила" еще до моего рождения, меня никто не спрашивал. Отовсюду меня отчисляли - в советской системе всех принимали и также легко отчисляли. Но она брала меня за руку, говорила "вы ничего не понимаете" и вела меня в другую школу".

В конце концов мать приняла решение, что будет тренировать сына сама. "Профессия микробиолог не имела к этому никакого отношения, но мама знала, что нужно ноги тянуть, и руки, и скорость хорошая должна быть. "Толкайся и ноги тяни" - вот это слышалось со льда. Сшила мне комбинезончик из двух "тренировочных" и вышила от большой любви бисером "ИА", что вызывало смех у всех ребят, которые играли в хоккей. Мальчик с грустными карими глазами и "ИА" на груди. Винни-Пух, Авербух - в общем, ослик", - вспоминал Авербух.

В одиночном катании у Авербуха не сложилось: "Прыжка не было, готов был заканчивать, если бы не случай. Мой тренер защищал свою программу в ГИТИСе перед жюри, в которое входила Людмила Пахомова - она принимала эти экзамены. После моего проката она подошла к маме, к тренеру и сказала - мальчику нужно обязательно идти в танцы".

"Людмила Пахомова - это авторитет. И тогда мы пошли в ЦСКА, в танцы к Геннадию Аккерману. Я тогда этого еще не понимал - Людмила Пахомова уже тяжело болела в это время, уже уходила. У нее была очень тяжелая болезнь, но она продолжала отдавать добро, созидать. Что ей было до судьбы какого-то мальчика? Но она нашла и силы, и мотивацию, с ее руки я остался в танцах на льду", - рассказал юбиляр.

Олимпийская недосказанность как мотиватор

В 1989 году Авербух был включен в юниорскую сборную СССР, в 1990 и 1992 годах становился вместе с Мариной Анисиной чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду. С 1992 года он начал кататься вместе с Ириной Лобачевой, и через три года в испанской Хаке фигуристы заняли первое место на XVII Всемирной зимней Универсиаде. В том же году спортсмены поженились и переехали в США. Там их тренерами были Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. В декабре 1996 года в Москве Лобачева и Авербух выиграли чемпионат России. Впоследствии фигуристы еще трижды выиграли национальное первенство (1999, 2000 и 2001).

Илья Авербух и Ирина Лобачева, 1997 год © Юрий Белинский/ ТАСС

В 1999 году они завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2001 и 2002 годах они повторяли это достижение, а в 2003-м стали победителями континентального первенства. На чемпионатах мира в активе дуэта золото (2002), серебро (2003) и бронза (2001). В 2002 году они заняли второе место на Олимпийских играх.

"Олимпийские игры стали пиком моей карьеры и большой частью моей жизни. Наше с Ириной серебро Олимпиады - медаль с золотым отливом, там мы показали лучший результат в жизни, и после Игр стали чемпионами мира, - рассказал Авербух. - На Олимпиаду мы ехали не фаворитами, и любое призовое место тогда расценивалось как победное. Мы остановились в шаге от золота в одном судейском голосе, и показали там свое лучшее катание".

"Я вспоминаю Солт-Лейк-Сити как соревнования, в котором я сам с собой в борьбе выиграл. Но нельзя забывать, мы - серебряные призеры. И, возможно, моя активная позиция связана еще и с тем, что серебро - не золото. Осталась определенная недосказанность. Но Олимпиаду я всегда вспоминаю с теплотой, это всегда сумасшедшая значимость, накал, и я счастлив, что в моей жизни такой турнир был", - отметил Авербух.

После окончания спортивной карьеры Авербух начал деятельность в качестве хореографа-постановщика и тренера.

"Вместе и навсегда"

"После окончания спортивной карьеры, большая часть которой проходила в США, я принял решение вернуться домой. Мне хотелось вернуться к родным людям, продолжить свое развитие именно дома, - рассказал Авербух. - Создание ледового шоу было мечтой, и я начал ее воплощать, начав с создания единой команды. Первое шоу прошло 20 лет назад в Новосибирске, проект назывался "Ледовая симфония". А первое шоу, которое я сделал в Москве, называлось "Вместе и навсегда". Так оно называется и сейчас".

Шоу "Вместе и навсегда", приуроченное к юбилею Авербуха, прошло в воскресенье в Москве. Кульминацией представления стал первый публичный выход на лед после тяжелой болезни 46-летнего Романа Костомарова, который около полугода боролся за жизнь. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Почти год назад Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому, на фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

"Роман - член моей ледовой семьи. Первое время, когда все было по-настоящему на грани, я был на связи с Оксаной и его врачом 24 часа в сутки, мы вместе проходили это тяжелейшее испытание. Хочу сказать слова восхищения Роману Костомарову, его силе духа, его человеческими качествами. Я рад, что мы по-прежнему вместе", - рассказал ТАСС Авербух.

Во время гастрольного тура "Письма любви" зрители в каждом шоу писали письма поддержки Роману, бросали их в боксы в фойе, и затем они передавались Роману. "Потом на шоу в Сочи Рома сам выходил к Оксане и говорил ей слова благодарности, слова опоры зрителям, которые были в зале. Мы продолжаем дальше идти по жизни, у нас много совместных проектов", - отметил Авербух.

"За эти 20 лет у нас сложилась большая команда фигуристов, в общей сложности со мной работают около 200 человек. Мне важно и приятно то, что фигуристы, начавшие работать со мной в далеком 2004 году, со мной спустя 20 лет, мы стали большой семьей, - сказал Авербух. - Мне важно, чтобы ребята как можно дольше держали форму".

Гастроли шоу проходили в самых разных концах мира - в итальянской Вероне, в американском Атлантик-Сити, в Германии, Сингапуре, Китае, Турции, Белоруссии, Казахстане. "Проделана огромная работа, и я рад, что делаю ее с тем, с кем начинал свой путь, с кем иду по жизни", - подчеркнул хореограф.

Настоящий Колумб

В воскресный вечер на лед "ВТБ-Арены" вышли практически все артисты, которые работали с Авербухом - фигуристы, участники программ "Ледниковый период" и "Ледниковый период. Дети". Обязательным условием, как озвучил это сам Авербух, для участников шоу был выход на лед на коньках. Шоу, по его признанию, стало важным подарком к его юбилею.

Добрых слов в этот день было сказано немало. Лейтмотивом всех пожеланий и поздравлений стала благодарность всех, с кем он работал.

"Программы Авербуха во многом уникальны. Илья более популярен как постановщик не технических программ, а программ для души. Он умеет играть на струнах души, в этом его отличие. Есть разные писатели, разные художники. Некоторые висят в Лувре, а некоторые остаются в домашних коллекциях - их различия назвать сложно, но это - связанное с душой, любовью, и это чувствуют зрители", - сказала после выступления серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин сравнил Авербуха с Христофором Колумбом: "Все говорят - хореограф, постановщик, и это правда. Я хотел бы присвоить ему титул, я хочу смело сказать, по той роли, что он сегодня занимает в фигурном катании, по тому, как он вошел в нашу жизнь, давайте присвоим Илье титул "Колумб театра на льду".

Спорт плюс искусство

На вопрос о наставниках и ориентирах в жизни, Авербух называет двух человек. "Есть наставники, на которых я хотел бы равняться. Если мы берем спортивную и творческую истории - это Татьяна Тарасова. А как руководитель, как человек, совмещающий работу с большим творческим началом, - это Константин Эрнст".

Тарасова признает, что без Авербуха современное фигурное катание представить не может. "Зачем это представлять? Чтобы все, кто у него катается, без работы остались в наше нелегкое время? Не надо, он делает большое дело, он ставит без конца, и это прекрасно, мы видим перед собой человека из нашего спорта плюс искусство, он вышел в режиссеры и балетмейстеры своего собственного театра, он большой художник, и он развивается, - сказала она. - Это человек, который продлил жизни десяткам лучших из лучших спортсменов, олимпийских чемпионов".

Отвечая на вопрос о насыщенном графике жизни, Авербух признался: "В таком графике идти действительно достаточно сложно. Как шутит Лиза (Арзамасова, супруга Авербуха - прим. ТАСС), "только я одна знаю, какой график у тебя, и это никому не объяснить". Но быть с семьей, быть вместе очень важно. Зимой очень много проектов, времени не так много, чтобы быть дома, голова занята работой, но, я надеюсь, что январь будет гораздо спокойнее, и я наверстаю время, которое не мог уделить семье".

"Я рад, что семья меня поддерживает и понимает. Лиза сама из похожей профессии, у самой колоссальная занятость, но мы сохраняем большое тепло и любовь в нашем доме", - подчеркнул собеседник агентства.

На вопрос, какие качества он старается привить своим детям с ранних лет, юбиляр ответил: "Трудолюбие, понимание того, что никто тебе ничего не должен, на "блюдечке с голубой каемочкой" не принесет, нужно развиваться, ставить перед собой самые амбициозные цели и достигать их. Главное - приучить к труду и ответственности и за свои поступки, и за тех, кто рядом с тобой. А всех остальных хочу поздравить с наступающим Новым годом. Ждем всех на наши представления - мы заставим вас улыбаться, сопереживать и восхищаться".