Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Родионове

Минута молчания будет на всех матчах лиги с 18 по 21 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ближайшие матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ будут начинаться с минуты молчания в память о президенте саратовского "Автодора" Владимире Родионове. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе лиги.

Родионов умер в возрасте 76 лет.

"Минута молчания будет на всех матчах лиги с 18 по 21 декабря", - сообщили в Единой лиге ВТБ.

Родионов - мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. До 1982 года он выступал за "Автодорожник", после этого стал главным тренером и президентом команды. В сезонах-1996/97 и 1997/98 "Автодор" под его руководством стал победителем Суперлиги.