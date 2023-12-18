"Реал Сосьедад" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

Действующий победитель турнира "Манчестер Сити" сыграет с "Копенгагеном"

ТАСС, 18 декабря. Испанский "Реал Сосьедад" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в понедельник.

Также на этой стадии сыграют португальский "Порту" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания), ПСВ (Нидерланды) - дортмундская "Боруссия" (Германия), "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия), "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лейпциг" (Германия) - "Реал" (Испания).

Первые матчи пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля на полях команд, которые заняли вторые места на групповом этапе в своих группах. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити". Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.