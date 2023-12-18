Тарпищев считает, что Медведев прекрасно провел сезон, несмотря на политическое давление

Президент Федерации тенниса России отметил, что мало кто смог бы так здорово играть, находясь под таким политическим прессом

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев прекрасно выступили в 2023 году, несмотря на политическое давление. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Медведев и Рублев прекрасно выступили в 2023 году. Находиться под таким политическим прессом и так здорово играть мало кто смог бы, - сказал Тарпищев. - Медведев вообще какое-то время даже был первой ракеткой мира в этом сезоне".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен является обладателем 14 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.