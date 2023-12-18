Чикунова стала победительницей Кубка Владимира Сальникова по плаванию на 200 м брассом

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 16,89 секунды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Евгения Чикунова одержала победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсменка показала результат 2 минуты 16,89 секунды. Второе место заняла Ирина Шваева (2.22,86), третьей стала Татьяна Горбунова (2.25,63).

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Спортсменка удерживает мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который она установила в апреле 2023 года на чемпионате России (2.17,55).

Кубок Владимира Сальникова завершится 18 декабря.