Монсон заявил о желании помогать жителям России

Ранее стало известно, что американское гражданство бойца смешанного стиля Джеффа Монсона прекращено

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат народного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон готов помогать жителям России. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Монсон сообщил, что перестал быть гражданином США.

"Я готов и буду помогать людям в России, - сказал Монсон. - Мы будем работать и по теме спортивных школ, и по теме инфраструктуры, и в работе с молодежью. Я люблю Россию и готов быть полезным жителям страны".

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью.