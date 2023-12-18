Олимпийская чемпионка Позднякова завоевала золото Кубка России по фехтованию

В финале саблистка София Позднякова победила Алину Михайлову

ТАСС, 18 декабря. Обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в Токио саблистка София Позднякова со счетом 15:14 победила Алину Михайлову в финале личного первенства на Кубке России по фехтованию. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

В полуфинале Позднякова одолела двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян (15:12). Во втором полуфинале Михайлова справилась с другой двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой (15:10).

В финале личных соревнований у саблистов победил Камиль Ибрагимов, одолевший со счетом 15:12 Дмитрия Даниленко. Во вторник на турнире пройдут командные соревнования саблистов. Кубок России продлится до 25 декабря.

Поздняковой 26 лет, она также является победительницей чемпионата мира в личном турнире (2018), чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в командных соревнованиях.

10 марта конгресс Межународной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Великая, Егорян и Позднякова получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.