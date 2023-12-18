Сборная России по мини-футболу проиграла иранцам в первом товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу иранцев

ТАСС, 18 декабря. Сборная России по мини-футболу со счетом 2:3 проиграла команде Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в иранском городе Лар.

Забитыми мячами в составе сборной Ирана отметились Махди Карими (27-я, 28-я минуты) и Али Хассанзаде (35), у россиян отличились Артем Ниязов (37) и Сергей Орлов (38).

Второй товарищеский матч между командами пройдет 19 декабря. Он начнется в 13:00 мск.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.