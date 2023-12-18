Садвани лидирует после первого дня соревнований по блицу на турнире "Шахматные звезды"

Представитель Индии Раунак Садвани набрал 6,5 очков после 9 партий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Представитель Индии Раунак Садвани возглавил турнирную таблицу после девяти туров в соревнованиях по блицу на турнире "Шахматные звезды". Соревнования проходят в Москве.

Спортсмен набрал 6,5 очков в 9 турах. Далее в турнирной таблице расположились россияне Александр Грищук и Владислав Артемьев, а также азербайджанец Теймур Раджабов (по 5,5 очков), испанец Франсиско Вальехо (5), россияне Евгений Томашевский (4,5), Эрнесто Инаркиев (4), Сергей Карякин, Екатерина Лагно (по 3,5) и Александра Горячкина (1,5).

Турнир завершится 19 декабря. В этот день пройдут заключительные девять туров соревнований по блицу. Главный трофей турнира получит шахматист с лучшими показателями по итогам соревнований по рапиду и блицу. Соревнования по рапиду выиграл Артемьев.