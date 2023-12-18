"Флуминенсе" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Бразильский клуб обыграл египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0

ТАСС, 18 декабря. Бразильский "Флуминенсе" одержал победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами отметились Джон Ариас (71-я минута, с пенальти) и Джон Кеннеди (90).

В финале "Флуминенсе" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и японским клубом "Урава Ред Даймондс", который состоится 19 декабря. Решающий матч запланирован на 22 декабря.

"Флуминенсе" впервые принимает участие в клубном чемпионате мира, в 2023 году бразильская команда в первый раз стала победителем Кубка Либертадорес - самого престижного клубного турнира Южной Америки.

Клубный чемпионат мира в нынешнем виде на постоянной основе проводится с 2005 года, первый турнир в таком формате состоялся в 2000 году. С 1960 по 2004 год проводился Межконтинентальный кубок, в котором встречались победители европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес. В клубном чемпионате мира принимают участие семь команд - победители шести самых престижных континентальных клубных турниров, а также чемпион страны, которая является хозяйкой соревнований. С 2025 года турнир будет проходить раз в четыре года и с участием 32 команд.