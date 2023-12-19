Нападающий "Питтсбурга" Малкин прервал серию из восьми матчей без голов в НХЛ

Российский хоккеист отличился в победной матче с "Миннесотой"

ТАСС, 19 декабря. "Питтсбург" со счетом 4:3 обыграл "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит (8-я минута), Джейк Гюнцель (21), Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (47). У проигравших отличились Райан Хартман (36), Джейкоб Миддлтон (38) и Винни Леттьери (46). Малкин и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделали по результативной передаче.

Малкин прервал серию из восьми матчей без заброшенных шайб. Всего в нынешнем сезоне он набрал 26 очков (11 шайб + 15 передач) в 30 матчах.

Капитан и нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал 2 очка (1+1) и вышел на чистое 13-е место по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету канадца 1 535 очков (567+968), он обошел соотечественника Марка Рекки, на счету которого 1 533 очка (577+956).

"Питтсбург" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 31 очко в 30 матчах. "Миннесота" располагается на седьмой позиции Центрального дивизиона с 28 очками после 29 игр. В следующем матче "Питтсбург" 22 декабря примет "Каролину", "Миннесота" 20 декабря встретится на выезде с "Бостоном".

"Анахайм" в гостях победил "Детройт" (4:3), у победителей шайбу забросил защитник Павел Минтюков. "Виннипег" на своей площадке уступил "Монреалю" (2:3 в овертайме), в составе хозяев передачей отметился нападающий Владислав Наместников. "Даллас" дома одолел "Сиэтл" (4:3 в овертайме), форвард домашней команды Евгений Дадонов сделал результативный пас.