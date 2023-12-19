Тарпищев назвал четырех российских теннисисток, которые могут войти в топ-10 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России отметил, что в женском туре ярко выделяются две-три спортсменки

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четыре российские теннисистки в следующем сезоне потенциально могут быть в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"У женщин в туре ярко выделяются два-три человека. Далее идет большая группа, у которой силы приблизительно равны. Наши [Людмила] Самсонова, [Дарья] Касаткина, [Вероника] Кудерметова, [Екатерина] Александрова потенциально в следующем году вполне могут быть в первой десятке - это возможно при хорошем стечении обстоятельств. Но сейчас гадать смысла нет", - сказал Тарпищев.

Первой ракеткой России является Самсонова, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. Далее идут Касаткина (18), Кудерметова (19) и Александрова (21).