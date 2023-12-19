Сборная России по мини-футболу взяла реванш у иранцев во втором товарищеском матче

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу россиян

ТАСС, 19 декабря. Сборная России по мини-футболу со счетом 6:2 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в иранском городе Лар.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Руслан Кудзиев (5-я, 27-я, 29-я, 34-я минуты), Никита Фахрутдинов (9) и Павел Карпов (12). У проигравших отличились Ахмад Аббаси (1) и Мохаммад Хоссейн Дерахшани (22).

Соперники провели между собой второй товарищеский матч. В понедельник сборная России уступила иранцам со счетом 2:3.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.