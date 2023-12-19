Тикнизян рассказал, что не держит зла на футболиста Изидора из-за перехода в "Зенит"

Французский нападающий перешел в "Зенит" из московского клуба 9 сентября

ТАСС, 19 декабря. Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян не держит зла на французского нападающего Вильсона Изидора из-за его перехода из столичного клуба в петербургский "Зенит". Об этом Тикнизян рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Общаемся с Изидором. Насколько я знаю, у него была возможность уехать в зарубежную команду, там не срослось, это повлияло на его настроение, - сказал Тикнизян. - "Локомотив" дал многое Изидору, как и он клубу, так бывает, когда на какой-то почве не сошлись, он любит "Локомотив", это правда, Изидор всегда это показывал своей игрой. Не держу на него никакого зла, это его выбор и решение. Главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно".

9 сентября "Зенит" арендовал Изидора у "Локомотива" до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провел за московскую команду 42 матча, забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. В текущем сезоне Изидор провел 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.