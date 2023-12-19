ПКР подписал соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом России

Соглашение направлено на защиту прав и законных интересов инвалидов, отметил глава ПКР Павел Рожков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) заключил соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом России, которое направлено на защиту прав и интересов паралимпийцев. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"В рамках заключительного в 2023 году заседания исполкома Паралимпийского комитета России мы подписали соглашение со Следственным комитетом России, - сказал Рожков. - Оно направлено на защиту прав и законных интересов инвалидов, в том числе детей-инвалидов. На попечении у Следственного комитета России в различных субъектах Российской Федерации находятся дома-интернаты, образовательные учреждения в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение позволит вести активную совместную работу по вовлечению их в паралимпийское движение для социальной адаптации и реабилитации, а также выявить будущих звезд отечественного паралимпийского спорта. Первые мероприятия запланированы на начало 2024 года, они будут проведены в рамках спортивно-образовательных проектов ПКР "Паралимпийский урок" и "Будущие чемпионы".

"В этом году Паралимпийским комитетом России заключены ряд соглашений, направленных на развитие паралимпийского движения, а также содействие в реабилитации ветеранов СВО, - продолжил собеседник агентства. - Это наши приоритетные задачи, и мы активно ищем партнеров для их реализации. В рамках заключительного заседания исполкома также были заключены соглашения с Всероссийским обществом слепых и Национальным фитнес-сообществом. Они несомненно помогут в нашей работе".