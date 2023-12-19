Футболист Круговой считает, что "Краснодар" выглядит намного интереснее "Зенита"

После 18 туров "Краснодар" лидирует с 38 очками, "Зенит" занимает 2-ю строчку, отставая на 2 балла

ТАСС, 19 декабря. "Краснодар" в текущем сезоне чемпионата России по футболу выглядит намного интереснее петербургского "Зенита". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Зенита" Данил Круговой.

После 18 туров Мир - Российской премьер-лиги "Краснодар" лидирует с 38 очками. "Зенит" занимает 2-ю строчку, набрав 36 очков.

"Краснодар" намного интереснее выглядит сейчас, "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что "Зенит" даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место", - сказал Круговой.

В 19-м туре в марте 2024 года "Краснодар" примет казанский "Рубин". "Зенит" на своем поле сыграет с московским "Спартаком". Даты матчей будут определены позднее.