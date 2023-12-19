"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (7-я и 23-я минуты), Михал Чайковски (37), Павел Порядин (44) и Дмитрий Вишневский (49). У проигравших отличились Михаил Орлов (16) и Алексей Кручинин (59).
В составе "Спартака" дебютировал нападающий Михаил Мальцев. 8 декабря игрок сообщил, что перешел в столичный клуб на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". В текущем сезоне Мальцев провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и является фарм-клубом "Лос-Анджелеса".
"Спартак" и "Торпедо" встретились в текущем сезоне в третий раз, во всех играх победу одержала столичная команда. "Спартак" набрал 58 очков после 42 матчей и сохранил первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 51 очком после 41 игры располагается на 4-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Спартак" 22 декабря примет минское "Динамо", встреча пройдет на Малой спортивной арене "Лужники". "Торпедо" 21 декабря на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".
1
Спартак
42
24
3
0
2
2
11
154-117
58
2
Динамо М
41
21
4
2
1
3
10
127-98
58
3
Локомотив
39
22
3
0
2
1
11
97-75
53
4
Торпедо
41
21
2
1
2
1
14
120-97
51
5
СКА
39
20
2
3
1
0
13
117-878
51
6
ЦСКА
40
19
2
1
0
2
16
117-88
46
7
Северсталь
40
15
0
3
3
4
15
126-121
43
8
Динамо Мн
39
13
4
1
2
2
17
101-100
40
9
Куньлунь РС
41
7
4
4
2
3
21
96-136
35
10
Сочи
40
11
1
2
0
4
22
101-143
32
11
Витязь
41
9
2
2
2
3
23
84-141
31
1
Металлург
41
20
3
2
3
2
11
126-104
55
2
Авангард
39
16
7
3
0
3
10
115-101
55
3
Салават Юлаев
40
23
1
1
0
2
13
116-81
52
4
Лада
42
17
1
3
1
8
12
103-103
51
5
Ак Барс
41
19
5
0
0
2
15
111-91
50
6
Трактор
41
16
5
1
0
4
15
104-94
48
7
Автомобилист
42
13
5
3
3
2
16
96-99
47
8
Сибирь
42
12
3
4
3
4
16
99-114
45
9
Амур
40
14
0
2
5
2
17
87-103
39
10
Нефтехимик
40
11
2
1
4
4
18
88-128
36
11
Адмирал
38
7
3
2
5
2
18
80-107
32
12
Барыс
41
6
3
3
2
5
22
94-130
31