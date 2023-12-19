19 декабря, 18:25
КХЛ

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Хоккеисты "Спартака". Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Хоккеисты "Спартака"
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Красно-белые сохраняют лидерство в общей турнирной таблице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (7-я и 23-я минуты), Михал Чайковски (37), Павел Порядин (44) и Дмитрий Вишневский (49). У проигравших отличились Михаил Орлов (16) и Алексей Кручинин (59).

В составе "Спартака" дебютировал нападающий Михаил Мальцев. 8 декабря игрок сообщил, что перешел в столичный клуб на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". В текущем сезоне Мальцев провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и является фарм-клубом "Лос-Анджелеса".

"Спартак" и "Торпедо" встретились в текущем сезоне в третий раз, во всех играх победу одержала столичная команда. "Спартак" набрал 58 очков после 42 матчей и сохранил первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 51 очком после 41 игры располагается на 4-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 22 декабря примет минское "Динамо", встреча пройдет на Малой спортивной арене "Лужники". "Торпедо" 21 декабря на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

42

24

3

0

2

2

11

154-117

58

2

Динамо М

41

21

4

2

1

3

10

127-98

58

3

Локомотив

39

22

3

0

2

1

11

97-75

53

4

Торпедо

41

21

2

1

2

1

14

120-97

51

5

СКА

39

20

2

3

1

0

13

117-878

51

6

ЦСКА

40

19

2

1

0

2

16

117-88

46

7

Северсталь

40

15

0

3

3

4

15

126-121

43

8

Динамо Мн

39

13

4

1

2

2

17

101-100

40

9

Куньлунь РС

41

7

4

4

2

3

21

96-136

35

10

Сочи

40

11

1

2

0

4

22

101-143

32

11

Витязь

41

9

2

2

2

3

23

84-141

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

41

20

3

2

3

2

11

126-104

55

2

Авангард

39

16

7

3

0

3

10

115-101

55

3

Салават Юлаев

40

23

1

1

0

2

13

116-81

52

4

Лада

42

17

1

3

1

8

12

103-103

51

5

Ак Барс

41

19

5

0

0

2

15

111-91

50

6

Трактор

41

16

5

1

0

4

15

104-94

48

7

Автомобилист

42

13

5

3

3

2

16

96-99

47

8

Сибирь

42

12

3

4

3

4

16

99-114

45

9

Амур

40

14

0

2

5

2

17

87-103

39

10

Нефтехимик

40

11

2

1

4

4

18

88-128

36

11

Адмирал

38

7

3

2

5

2

18

80-107

32

12

Барыс

41

6

3

3

2

5

22

94-130

31

  

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КХЛ