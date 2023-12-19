"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Красно-белые сохраняют лидерство в общей турнирной таблице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шэйн Принс (7-я и 23-я минуты), Михал Чайковски (37), Павел Порядин (44) и Дмитрий Вишневский (49). У проигравших отличились Михаил Орлов (16) и Алексей Кручинин (59).

В составе "Спартака" дебютировал нападающий Михаил Мальцев. 8 декабря игрок сообщил, что перешел в столичный клуб на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". В текущем сезоне Мальцев провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и является фарм-клубом "Лос-Анджелеса".

"Спартак" и "Торпедо" встретились в текущем сезоне в третий раз, во всех играх победу одержала столичная команда. "Спартак" набрал 58 очков после 42 матчей и сохранил первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 51 очком после 41 игры располагается на 4-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 22 декабря примет минское "Динамо", встреча пройдет на Малой спортивной арене "Лужники". "Торпедо" 21 декабря на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 42 24 3 0 2 2 11 154-117 58 2 Динамо М 41 21 4 2 1 3 10 127-98 58 3 Локомотив 39 22 3 0 2 1 11 97-75 53 4 Торпедо 41 21 2 1 2 1 14 120-97 51 5 СКА 39 20 2 3 1 0 13 117-878 51 6 ЦСКА 40 19 2 1 0 2 16 117-88 46 7 Северсталь 40 15 0 3 3 4 15 126-121 43 8 Динамо Мн 39 13 4 1 2 2 17 101-100 40 9 Куньлунь РС 41 7 4 4 2 3 21 96-136 35 10 Сочи 40 11 1 2 0 4 22 101-143 32 11 Витязь 41 9 2 2 2 3 23 84-141 31