Совет при президенте РФ обсудит участие негосударственных организаций в развитии спорта

Президент России также поручил образовать межведомственную комиссию по взаимодействию этого Совета с негосударственными организациями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 30 сентября подготовить заседание Совета по развитию физкультуры и спорта на тему роли негосударственных организаций в развитии спорта, сообщается на сайте Кремля.

"Администрации президента РФ совместно с правительством РФ обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также поручается образовать межведомственную комиссию по взаимодействию этого Совета с негосударственными организациями. Сделать это надо до 30 сентября.