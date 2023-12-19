Президент "Истанбулспора" увел команду с поля в знак протеста против решения арбитра

Эджмель Сарыалиоглу был недоволен решением засчитать второй гол в ворота его команды после видеопросмотра

ТАСС, 19 декабря. Президент "Истанбулспора" Эджмель Сарыалиоглу увел футболистов команды с поля во время матча чемпионата Турции по футболу с "Трабзонспором" из-за недовольства действиями арбитра. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Президент стамбульского клуба вышел на поле на 73-й минуте и увел игроков команды при счете 2:1 в пользу "Трабзонспора". По информации телеканала, Сарыалиоглу был недоволен решением засчитать второй гол в ворота его команды после видеопросмотра.

Сообщается, что окончательное решение относительно отмены матча примет Турецкая федерация футбола.

"Истанбулспор" после 15 матчей набрал 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата. "Трабзонспор" с 26 очками располагается на 4-й строчке.