Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта, использовать российский инвентарь

В частности, необходимо предусмотреть создание к 2035 году индустриально-спортивных кластеров и определение их статуса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию физкультуры и спорта к 2035 году, сообщается на сайте Кремля.

Поручения адресованы правительству РФ. "Внести в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы", - говорится в опубликованном перечне поручений.

В частности, необходимо предусмотреть создание к 2035 году индустриально-спортивных кластеров и определение их статуса; утвердить перспективную программу стандартизации спортивной продукции; увеличить объем производства и расширить ассортимент отечественной спортивной продукции для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма, включая горнолыжный.

Отдельно президент поручил обеспечить "поэтапное снижение зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта". Одновременно с этим необходимо и предоставить дополнительные меры господдержки российским производителям спортивной продукции.

На все эти мероприятия поручается предусмотреть выделение, начиная с 2025 года, дополнительных бюджетных средств. Срок исполнения поручений - 20 декабря 2024 года.