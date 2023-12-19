Путин поручил принять меры по спортивным агентам для защиты интересов хоккея в РФ

Президент потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые "ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте, в частности - хоккее. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорта.

На самом мероприятии глава государства, в частности, потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые "ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу".

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений при участии Федерация хоккея России, КХЛ, иных заинтересованных общероссийских спортивных федераций и физкультурно-спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в РФ (к субъектам физкультуры и спорта в РФ, согласно закону, относятся спортивные федерации, клубы, сами спортсмены, тренеры, зрители и так далее - прим. ТАСС)", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам заседания.