Нападающий "Миннесоты" Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ

Российский хоккеист забросил две шайбы, в том числе в овертайме, в победном матче с "Бостоном"

ТАСС, 20 декабря. "Миннесота" одержала победу в овертайме над "Бостоном" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (8-я минута), Кирилл Капризов (44, 63), Райан Хартман (56), у проигравших - Давид Пастрняк (12, 20), Брэд Маршанд (59). Российский нападающий прервал шестиматчевую безголевую серию, в текущем сезоне на его счету 17 очков (10 голов + 17 передач). Капризов вышел на первое место в истории клуба по количеству голов в овертайме, отличившись в седьмой раз. По этому показателю он опередил Мэтта Дамбу, который играет сейчас за "Аризону".

"Миннесота" занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе, набрав в 30 играх 30 очков, и в следующем матче 22 декабря примет "Монреаль". "Бостон" лидирует в Атлантическом дивизионе, набрав 44 очка в 30 матчах, и в следующей игре на выезде встретится с "Виннипегом" 23 декабря.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко оформил хет-трик в выездном матче с "Баффало" (9:4). На счету Марченко 21 очко (13+8) в сезоне. По две результативные передачи сделали защитник "Коламбуса" Иван Проворов и нападающий команды Егор Чинахов, вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 29.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров оформил дубль в домашнем матче с "Сент-Луисом" (6:1) и продолжает лидировать в списке бомбардиров, набрав 54 очка (22+32). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин забил 17-й гол в сезоне в выездном матче с "Торонто" (5:2). Его партнер по команде вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 33.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников забил второй гол в сезоне в домашнем матче с "Вегасом" (6:3), его партнер по команде вратарь Петр Кочетков отразил 30 бросков из 33. Вратарь Илья Сорокин из "Айлендерс" отразил такое же количество бросков в домашнем матче с "Эдмонтоном" (3:1). Нападающий "Ванкувера" Илья Михеев отдал две голевые передачи в выездном матче с "Нэшвиллом" (5:2). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забил 14-й и 15-й голы в сезоне в выездной игре с "Чикаго" (2:3). Защитник "Чикаго" Никита Зайцев отдал две голевые передачи, вратарь гостей Александр Георгиев отразил 19 бросков из 22.