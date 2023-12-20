Футболист сборной Бразилии Неймар пропустит Кубок Америки в 2024 году

Как сообщил врач национальной команды, нападающий сможет вернуться на поле в августе

ТАСС, 20 декабря. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар не сыграет на Кубке Америки в 2024 году. Об этом сообщил врач национальной команды Ласмар, комментарий которого приводит Radio 98.

Неймар, выступающий за саудовский "Аль-Хиляль", получил травму в середине октября. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска.

"Еще слишком рано, нет смысла пропускать этапы восстановления и форсировать курс реабилитации. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в августе", - сказал Ласмар.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с командами Колумбии, Парагвая, а также победителем стыковых матчей между командами Коста-Рики и Гондураса.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов. В августе 2023 года бразилец перешел в "Аль-Хиляль".