Футболисты сломали нос судье после матча любительской лиги в Турции

11 декабря в матче высшей лиги Турции был избит судья

ТАСС, 20 декабря. Футболисты "Кумчатыспора" избили судью после завершения матча любительской футбольной лиги в Турции против "Джизре Диклеспора". Об этом сообщил портал Aykiri.

Отмечается, что у судьи выявлен перелом носа.

11 декабря президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа избил судью после матча чемпионата Турции с "Ризеспором". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. "Ризеспор" сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест Коджи, Турецкая федерация футбола пожизненно отстранила его от футбольной деятельности, а прокуратура возбудила против него уголовное дело. Коджа на следующий день после случившегося ушел с поста президента клуба.