Киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе

В составе команды выступают пять российских игроков

ТАСС, 20 декабря. Киберспортивную команду Virtus pro дисквалифицировали с турнира по игре Rainbow Six Siege, который проходит на Мальте, из-за российских спортсменов в составе. Об этом сообщает пресс-служба Virtus pro.

"По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Virtus pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft (компания - разработчик игры Rainbow Six Siege - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В составе Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).