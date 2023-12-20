В World Taekwondo пока не готовы объявить, что россиянин Ларин отобрался на Олимпиаду

Имена отобравшихся на Олимпиаду спортсменов федерация объявит в январе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) объявит фамилии спортсменов, отобравшихся на Олимпийские игры 2024 согласно рейтингу, только в начале января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Taekwondo.

Пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России сообщила в понедельник, что победивший 16 декабря в финале Большого шлема по тхэквондо Владислав Ларин завоевал именную путевку на Олимпиаду-2024.

"World Taekwondo официально объявит, какие национальные олимпийские комитеты и отдельные нейтральные спортсмены прошли квалификацию по набранным очкам, в начале января", - сказал представитель международной федерации, отвечая на вопрос, готова ли World Taekwondo уже сейчас заявить, что выступавший в нейтральном статусе Ларин отобрался на Олимпиаду в Париже.

Ларину 28 лет, на Олимпиаде в Токио он завоевал золото в весовой категории до 80 кг. В его активе есть также победа на чемпионате мира 2019 года в Манчестере и две золотые медали европейских первенств.

Отбор на Олимпийские игры в тхэквондо не завершен. У российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, останется возможность побороться за путевки в Париж на европейском квалификационном турнире, который пройдет перед Олимпиадой. Будут разыграны по две квоты в каждой весовой олимпийской категории.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.