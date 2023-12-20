Сихарулидзе надеется на скорое возвращение российских фигуристов на международную арену

Исполняющий обязанности президента Федерация фигурного катания на коньках России отметил, что организация находится в контакте с международной федерацией

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) находится в контакте с руководством Международного союза конькобежцев (ISU) и надеется, что россияне в скором времени смогут вернуться на международные соревнования. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

"Мы открыты к диалогу, готовы участвовать в любых международных соревнованиях любых возрастов, - сказал Сихарулидзе. - Мы находимся в контакте с руководством ISU. Мы минут 30 обсуждали проблемы мирового фигурного катания. Надеемся на разум, видим, что без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное во всех видах. Больше того, фигурному катанию не хватает российских ребят, говорят зарубежные тренеры и специалисты".

"Это все несет проблемы со спонсорами, средствами. В моем понимании, если не убивает, то категорически понижает интерес. Мы готовы и к диалогу, и к путям решения этого вопроса. Когда они проснутся окончательно - посмотрим. Но потихоньку во сне они начали бормотать. Ситуация продвигается, надеемся, что очень скоро мы сможем насладиться мировым фигурным катанием", - добавил глава ФФККР.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.