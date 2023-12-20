Сихарулидзе заявил, что обеспокоен ситуацией с развитием танцев на льду в России

По мнению и. о президента Федерации фигурного катания на коньках России, этот вид развивается в стране хуже остальных

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе обеспокоен положением дел в отечественных танцах на льду. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"В фигурном катании у нас четыре вида. Если говорить про женское одиночное катание, то можно сказать, что и предыдущие годы, и сегодняшние девушки - одни из сильнейших в мире, если не сильнейшие. Не произношу "сильнейшие", потому что в очной борьбе еще не соревновались, целая плеяда девушка, которые могут претендовать на звание чемпионки мира, - сказал Сихарулидзе. - В мужском одиночном катании мы наблюдаем прогресс, у нас есть три-четыре спортсмена, которые прибавили даже в последний сезон, то, что мы видели на международных соревнованиях, есть американец Илья Малинин и два японца, которые могут выигрывать у наших ребят при чистых прокатах. Нам отрадно, что уровень мастерства растет, у нас есть все основания предполагать, что через пару сезонов наши мужчины будут конкурентоспособны, чтобы попасть в пятерку".

"Парное катание - однозначно впереди планеты всей, на голову выше всего остального, что происходит в мире. Это не одна пара, это пять-шесть пар, которые имеют реальную конкуренцию здесь, в том числе на чемпионате России, общий уровень парного катания зашкаливает. Здесь можно говорить смело, что берем пять-шесть сильнейший пар и любая из них при благоприятном катании становится чемпионом мира. Танцы на льду - на сегодня мы обеспокоены ситуацией, мы не можем говорить, что видим прогресс, ежедневно обсуждаем, как исправить ситуацию, как стимулировать улучшение ситуации. Один из наших принципов - здоровая, настоящая конкуренция, которая может стимулировать ребят. Мы включены в эту работу по танцам и не оставим ее, пока не увидим результатов, но говорить, что наши танцевальные дуэты мировые лидеры, пока рано", - добавил он.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.