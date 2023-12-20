Фиджитал-центр появится в техникуме олимпийского резерва в Ульяновске в 2024 году

Регион получил субсидию на поставку спортивно-технологического оборудования в размере 78 млн рублей из федерального бюджета

УЛЬЯНОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Первый в Ульяновске фиджитал-центр будет создан к осени 2024 года. Как сообщил ТАСС министр физкультуры и спорта региона Николай Скобелин, учреждение появится на базе техникума олимпийского резерва.

"Первый в Ульяновске фиджитал-центр будет оборудован на базе техникума олимпийского резерва. В следующем году после наступления благоприятных погодных условий приступим к подготовке основания центра, осенью 2024 года его планируется открыть", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что создаваемый объект - это спортивная площадка нового поколения, которая объединяет физическую и цифровые активности в одном пространстве. "Для фиджитал-центра заявлен типовой комплект оборудования. Он будет представлять собой крытую киберспортивную зону с раздевалками, душевыми и зоной отдыха, а также открытую спортивную площадку для мини-футбола, стритбола и воркаут-тренажеров", - пояснил Скобелин.

По его словам, регион получил субсидию на поставку спортивно-технологического оборудования в размере 78 млн рублей из федерального бюджета. "Средства получены в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт". Кроме того, на работы по созданию объекта будет направлено региональное софинансирование", - добавил собеседник агентства.

Первый фиджитал-турнир "Игры будущего" пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, игры будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.