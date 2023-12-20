Дюков заявил о прогрессе во взаимоотношениях между РФС и УЕФА

В среду исполком Российского футбольного союза проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Между Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть определенный прогресс во взаимоотношениях. Об этом журналистам заявил глава российской организации Александр Дюков.

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

"На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определенное время для принятия решений", - сказал Дюков.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии, а российские команды не участвуют в еврокубках. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.

В сентябре исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее такое же решение приняла ФИФА. Однако в начале октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет.