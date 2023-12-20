Блогер Влад Бумага дал старт билетной программе "Игр будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дан старт билетной программе соревнований "Игры будущего". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Старт билетной программе дал популярный блогер Влад Бумага.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.