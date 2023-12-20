"Спартак", "Ростов", "Кайрат" и клуб из ОАЭ примут участие в Зимнем кубке РПЛ

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля 2024 года

ТАСС, 20 декабря. Российские "Спартак" и "Ростов", казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ примут участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Международный турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 14 февраля 2024 года. Каждая из команд сыграет друг с другом по круговой системе, а победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех матчей.

В прошлый раз турнир проходил со 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". Победителем соревнований стал "Спартак".