Годовой бюджет Российского футбольного союза составляет 11 млрд рублей

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, бюджет на 2024 год не изменился по сравнению с 2023-м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бюджет Российского футбольного союза (РФС) на 2024 год не изменился и составляет 11 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Бюджет наш открыт. 11 млрд [рублей] в год, бюджет сбалансированный, расходы соответствуют доходам. В этом бюджете есть определенная доля средств, которые мы получаем от международных организаций, УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС). Этот бюджет утвержден на 2024 год, он не изменился по сравнению с этим годом", - сказал Митрофанов.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бюджет на национальную сборную не увеличился. "Мы не получаем призовые, но бюджет сохранился в балансе", - отметил Дюков.