Глава РФС Дюков заявил о готовности повышать прозрачность судейских решений

В MLS со следующего сезона судьи начнут объявлять решения на весь стадион после просмотра видеоповтора

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов повысить прозрачность решений главных арбитров матчей, если соответствующее решение будет принято на уровне Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам рассказал глава организации Александр Дюков.

"Что касается открытости решений судей, мы это приветствуем. Если это будет разрешено международными регуляторами - УЕФА и ФИФА, то, безусловно, мы эту практику будем перенимать. Мы приветствуем повышение прозрачности принятия судейских решений", - сказал Дюков.

В североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) со следующего сезона судьи начнут объявлять решения на весь стадион после просмотра видеоповтора.