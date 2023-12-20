Кудашов считает, что у Федорова и Ларионова есть возможность тренировать в НХЛ

В НХЛ работают два российских тренера - Сергей Брылин ("Нью-Джерси") и Сергей Гончар ("Ванкувер")

ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров и наставник нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов имеют возможность работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

В НХЛ работают два российских тренера - Сергей Брылин ("Нью-Джерси") и Сергей Гончар ("Ванкувер"). Евгений Набоков является директором по развитию вратарей "Сан-Хосе".

"Их [Брылина и Гончара] примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история", - отметил Кудашов.

"Не раз говорил - наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики, думаю, наши тренеры как минимум не хуже. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ, не только наши. Швед [Рикард] Гренборг хотел попасть в НХЛ, нет шансов", - добавил главный тренер "Динамо".

Федоров с 2021 года является главным тренером московского ЦСКА и в последних двух сезонах привел команду к победе в Кубке Гагарина. Ларионов с прошлого сезона возглавляет нижегородское "Торпедо". В качестве игроков Федоров и Ларионов выиграли три Кубка Стэнли в составе "Детройта".