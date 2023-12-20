Двукратная чемпионка мира Гудкова завоевала золото Кубка России по фехтованию

В финале она победила Милен Бавуге Хабиману

ТАСС, 20 декабря. Двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова стала победительницей Кубка России по фехтованию на шпагах. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

Соперницей Гудковой в финале личного первенства была Милен Бавуге Хабимана, поединок завершился со счетом 15:6. Бронзовые медали завоевали Анастасия Солдатова и Екатерина Тарасова.

В четверг на турнире пройдут личные соревнования шпажистов. Кубок России продлится до 25 декабря.

Гудковой 30 лет, она является двукратной чемпионкой мира - в 2014 году она стала победительницей соревнований в командном первенстве, в 2017 году - в личном. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях (2017).

10 марта конгресс Межународной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.