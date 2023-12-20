Винер: ребенок может добиться успеха в спорте только в связке с профессиональным тренером

По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, самое важное для ребенка - найти свой вид спорта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Высоких результатов в спорте нельзя добиться самостоятельно, успех возможен только в том случае, если над его достижением работают сообща талантливый юный спортсмен и профессиональный, любящий детей тренер. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер перед концертом, посвященным вручению творческих премий конкурса "Мы верим твердо в героев спорта".

"Ребенок изначально обладает теми качествами, чтобы стать чемпионом, - считает Винер. - Будь то в биатлоне, в художественной гимнастике или плавании. Самое важное для ребенка - найти себя, он должен понять, что это его вид спорта, и попасть к хорошему тренеру".

"Самостоятельно стать чемпионом не получится. Только тандем - талантливый ребенок и профессиональный, любящий детей тренер - может добиться в будущем высокого результата. А мотивация в спорте всегда есть. Ребенок хочет стоять на пьедестале и любит тех, кто помогает ему этого добиться, а не тех, кто просто так гладит по головке", - добавила глава ВФХГ.

"Футбол и бокс тоже являются музыкой"

Конкурс "Мы верим твердо в героев спорта" посвящен великим спортсменам России: легендарным чемпионам XX века, выдающимся спортсменам сегодняшнего дня и всем тем, кто в будущем станет спортивной гордостью страны. К конкурсу принимались творческие произведения, посвященные спортивным достижениям. Каждая работа должна была раскрывать конкретного героя спорта, спортивную победу или установленный рекорд. Участвовать в конкурсе могли любые авторы и исполнители старше 12 лет.

"Я видела стихи, видела картины участников, и мне было очень приятно от того, что проводится такой конкурс", - сказала Винер.

Вручение премий проходит 20 декабря в рамках концерта во Дворце гимнастики Ирины Винер. Планируется, что на сцену выйдут звезды российской эстрады, включая Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Юрия Антонова, Елену Ваенгу и Shaman.

"Спорт - это музыка. Бег, футбол, бокс - это все музыка и искусство. Не только художественная гимнастика с фигурным катанием являются искусством, я считаю, но и многие другие виды спорта граничат с ним. Поэтому мы придумали такие концерты с живой музыкой и звуком, а также спортсменами на площадке, которые являются лидерами и делают свои программы", - заключила Винер.