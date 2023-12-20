Валиева выступит последней в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию

В Челябинске прошла жеребьевка турнира

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева выступит под последним, 18-м номером в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Жеребьевка прошла в Челябинске.

Откроет короткую программу в соревнованиях одиночниц Майя Хромых. Далее выступят Екатерина Анисимова, Вероника Яметова, Аделия Петросян, Мария Талалайкина, Ксения Синицына, Софья Важнова, Елизавета Куликова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, София Захарова, Анна Фролова, Мария Агаева, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Арина Кшецкая, Ксения Гущина и Валиева.

"Я рад видеть здесь сильнейших фигуристов мира, пусть этот челябинский лед принесет каждому из вас удачу. Уверен, что вы сможете показать блестящие выступления, а полные трибуны дворца спорта будут вам рукоплескать. Мы будем стараться выстроить календарь таким образом, чтобы в любой момент, если будет допуск от ISU [Международного союза конькобежцев], вы могли бы бороться за самые высокие места", - сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Сезон фигурного катания подошел к своему апофеозу, мы собрались здесь, в Челябинске, чтобы провести чемпионат страны и выяснить, кто же сильнейший фигурист страны на сегодняшний день. Руководство Челябинской области в очередной раз великолепно организовало этот спортивный праздник. Но в эти дни основные действующие лица - это вы, дорогие ребята, и вы, уважаемые тренеры. Желаю вам чистых прокатов, чтобы вы могли реализовать свои возможности, чтобы после выступлений вы были довольны своей командной работой", - отметил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря. Одиночницы представят короткую программу 22 декабря, произвольную - 23 декабря.