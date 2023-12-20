Кудашов считает, что "Динамо" немного не хватает глубины состава

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции

ТАСС, 20 декабря. Московскому клубу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" немного не хватает глубины состава. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер команды Алексей Кудашов.

"У меня сейчас хорошие игроки, я очень доволен, немного не хватает глубины, - отметил Кудашов. - Сейчас за "Динамо" играют Никита Гусев, Джордан Уил, подрос Дмитрий Рашевский, есть опытные хоккеисты, есть среднее звено, есть молодые. Я доволен составом, мы идем с командой до самых больших задач. А те, кто желает зла "Динамо", никуда не делись, только активизировались еще больше".

"Динамо" после 41 матча набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата бело-голубые 21 декабря примут челябинский "Трактор".