Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

Армейцы в гостях проиграли "Парме"

ТАСС, 20 декабря. Пермский баскетбольный клуб "Парма" со счетом 82:78 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Перми в присутствии 5 661 зрителя.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий "Пармы" Айзея Риз, набравший 22 очка. У ЦСКА больше всех очков на счету россиянина Антона Астапковича (21).

У ЦСКА прервалась семиматчевая победная серия. Команда потерпела второе поражение в сезоне, в предыдущий раз армейцы проиграли 12 ноября, уступив дома краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" (88:91). "Парма" одержала шестую победу подряд. Последнее поражение пермский клуб потерпел 22 ноября в гостевом матче против "Самары" (83:85).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, "Парма" идет шестой. В следующем матче "Парма" 25 декабря на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралмашем", ЦСКА в тот же день в гостях встретится с "Минском".