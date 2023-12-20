Бывшего футболиста сборной Аргентины Лавесси госпитализировали

По информации источника, футболист получил ножевое ранение в область живота

ТАСС, 20 декабря. Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эсекьель Лавесси госпитализирован в Уругвае. Об этом сообщает газета Clarin.

По информации источника, Лавесси был госпитализирован со сломанной ключицей, также отмечается, что он получил ножевое ранение в область живота. Предполагается, что Лавесси мог получить травмы после семейной ссоры. Однако полиция Мальдонадо сообщила лишь о переломе лопатки у бывшего игрока сборной Аргентины. Родственники Лавесси опровергают версию о ножевом ранении, отмечая, что он получил травму дома в результате бытового инцидента - менял лампочку и упал с лестницы.

Лавесси 38 лет, он завершил карьеру в 2019 году. Последним клубом нападающего был китайский "Хэбэй Чайна Форчун". В составе команды он провел 75 матчей и забил 35 мячей.

Также он выступал за аргентинские "Эстудиантес" и "Сан-Лоренсо", став с последним чемпионом страны, "Наполи", в составе которого выиграл Кубок Италии, и французский "Пари Сен-Жермен". За четыре года в составе ПСЖ он по три раза стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, один раз выиграл Кубок Франции. В составе сборной Аргентины Лавесси выиграл Олимпиаду 2008 года, в 2014 году стал серебряным призером чемпионата мира. Всего за национальную команду нападающий провел 51 матч и забил 9 мячей.