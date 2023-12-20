Хоккейный клуб "Спартак" подписал новый контракт со словацким вратарем Рибаром

Стороны расторгли контракт и заключили новое соглашение, которое рассчитано до 30 апреля 2025 года

ТАСС, 20 декабря. Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил новый контракт со словацким вратарем Патриком Рибаром. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Стороны расторгли контракт и заключили новое соглашение, которое рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Рибару 30 лет, он выступает за "Спартак" с 2022 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 26 матчей и одержал 16 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34. Ранее Рибар играл в КХЛ за минское "Динамо". В составе словацкой сборной он стал бронзовым призером Олимпиады (2022).