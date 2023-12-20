Хоккеист Ягр провел первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Чехии в 51 год

Олимпийский чемпион 1998 года отметился результативной передачей в игре с "Пардубице"

ТАСС, 20 декабря. Олимпийский чемпион 1998 года Яромир Ягр провел первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Чехии по хоккею. Ягр с 2018 года выступает за команду "Кладно", в которой и начинал карьеру в сезоне-1988/89.

В среду "Кладно" со счетом 3:4 проиграл "Пардубице". 51-летний Ягр отметился голевой передачей.

Ягр был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды он дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский "Авангард". В составе команды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2005).

"Кладно" набрал 24 очка после 26 матчей и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче "Кладно" 22 декабря примет "Витковице".