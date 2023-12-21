Футболист "Монако" Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник был удален в начале второго тайма

ТАСС, 21 декабря. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу с "Тулузой".

На 51-й минуте Головин заработал штрафной в центре поля, после чего, находясь на газоне, ногой отмахнулся от соперника. Россиянин получил прямую красную карточку за неспортивное поведение. Счет в матче 2:1 в пользу "Монако".

Головин в третий раз получил прямую красную карточку в составе "Монако". Впервые полузащитник удалился в сезоне-2018/19, который был дебютным для него в команде. Еще одну красную карточку россиянин получил в сезоне-2021/22. В сезоне-2019/20 он был удален с поля за две желтые карточки.

В текущем чемпионате Головин провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.