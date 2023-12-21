Футболист "Реал Сосьедад" Захарян пропустит ближайший матч из-за травмы

Российский полузащитник не примет участия в игре 18-го тура чемпионата Испании с "Кадисом"

ТАСС, 21 декабря. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустит гостевой матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу с "Кадисом" из-за травмы. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Встреча пройдет 21 декабря. По информации издания, россиянин имеет проблемы с подколенными мышцами правой ноги.

В текущем чемпионате Испании Захарян провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей. 20-летний полузащитник выходил в стартовом составе в последних пяти матчах команды во всех турнирах.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". "Реал Сосьедад" после 17 туров набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.