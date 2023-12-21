Овечкин продлил антирекордную серию без голов в НХЛ до 14 матчей

"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2

ТАСС, 21 декабря. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе хозяев забросили Хендрикс Лапьер (10-я минута), Джоэл Эдмондсон (34) и Дилан Строум (62). У гостей отличились Хадсон Фашинг (22) и Андерс Ли (53). Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 33 броска из 36. Дебютную игру в лиге провел российский форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко.

Нападающий столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом. Овечкин обновил свой антирекорд по безголевой серии в регулярном чемпионате НХЛ - капитан "Вашингтона" не может забить на протяжении 14 матчей. В последний раз форварду удалось поразить ворота 19 ноября в домашней игре против "Коламбуса" (4:3). Россиянин в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ занимает второе место с 827 голами, уступая по этому показателю только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 36 очков в 29 матчах. "Айлендерс" располагаются на третьей строчке дивизиона с 39 очками в 32 встречах.

В следующем матче "Вашингтон" 22 декабря в гостях сыграет с "Коламбусом", "Айлендерс" двумя днями позднее на выезде встретятся с "Каролиной".

В другом матче игрового дня "Виннипег" дома победил "Детройт" (5:2).